نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممر شرفي من نجوم المصري للتونسي فخر الدين بن يوسف بعد تجديد تعاقده مع النسور الخضر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص نجوم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وكذا الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر قبيل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية على الوقوف في ممر شرفي لزميلهم المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف وذلك بعد تجديد تعاقده مع الفريق لموسم جديد ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2025/2024.



كان الدولي التونسي السابق فخر الدين بن يوسف والذي يشغل مركز رأس الحربة قد انضم للمصري مطلع الموسم الحالي قادمًا من صفوف نادي بيراميدز.

نجح اللاعب في تصدر قائمة هدافي المصري بالدوري الممتاز باحرازه لثمانية أهداف بالإضافة للمساهمة بتمريراته الحاسمة في احراز هدفين آخرين وهو الأمر الذي دفع عدد من الأندية المصرية والعربية للتفاوض معه للحصول على خدماته إلا أن اللاعب رفض تلك العروض لإحساسه بالراحة داخل القلعة الخضراء.