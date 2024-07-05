نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب إسبانيا يصل نصف نهائي يورو 2024 بعد فوز مثير على ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا بعد الفوز أمام ألمانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب "مرسيدس بنز أرينا"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

أحداث مباراة ألمانيا وإسبانيا في كأس أمم أوروبا

أجرى روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب إسبانيا تبديلًا إضطراريًا في الدقيقة 8، حيث خرج بيدري للإصابة، وشارك بدلًا منه داني أولمو.

وسدد فابيان رويز لاعب إسبانيا في الدقيقة 17، تسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت بشكل قريب من العارضة.

وأرسل جوشوا كيميتش لاعب ألمانيا في الدقيقة 21، عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كاي هافيرتز برأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكن أمسك بها سيمون حارس مرمى الماتدور.

وكاد أن يسجل كاي هافيرتز هدفًا رائعًا لصالح ألمانيا في الدقيقة 35، بعد تمريرة طولية من أنطونيو روديجر إلى زميله هافيرتز الذي استقبلها بصدره ثم سدد الكرة بقدمه اليمنى، ولكن أمسك بها الحارس سيمون.

وسجل داني أولمو أول أهداف اللقاء لصالح إسبانيا في الدقيقة 52، بعد عرضية من لامين يامال من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها أولمو بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يمين الحارس مانويل نوير.

ومنع القائم الأيسر للمرمى هدف التعادل لصالح ألمانيا في الدقيقة 77، بعد تسديدة أرضية من نيكلاس فولكروج من على حدود منطقة الـ6 ياردات.

وأحرز فلوريان فيرتز هدف التعادل لصالح ألمانيا في الدقيقة 88، بعد عرضية من ميتلشتيت من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كيميتش برأسية ليتابعها فيرتز بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وانتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب ليتجه اللقاء إلى الأشواط الإضافية.

مباراة ألمانيا وإسبانيا

وتمكن ميكيل ميرينو من تسجيل الهدف الثاني لصالح إسبانيا في الدقيقة 119، بعد عرضية من داني أولمو من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ميرينو برأسية رائعة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يمين الحارس مانويل نوير.