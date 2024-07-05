نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة إسبانيا ضد ألمانيا في كأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب إسبانيا فوزًا ثمينًا أمام نظيره منتخب ألمانيا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب "مرسيدس بنز أرينا" ليتأهل بذلك الماتدور إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

ملخص أهداف مباراة إسبانيا ضد ألمانيا في كأس أمم أوروبا

افتتح داني أولمو أول أهداف اللقاء لصالح إسبانيا في الدقيقة 52، بعد عرضية من لامين يامال من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها أولمو بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يمين الحارس مانويل نوير.

وتعادل فلوريان فيرتز لصالح ألمانيا في الدقيقة 88، بعد عرضية من ميتلشتيت من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كيميتش برأسية ليتابعها فيرتز بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل ميكيل ميرينو الهدف الثاني لصالح إسبانيا في الدقيقة 119، بعد عرضية من داني أولمو من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ميرينو برأسية رائعة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يمين الحارس مانويل نوير.