الرياضة

شاهد مفاجأة إمام عاشور لجمهور الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - ظهر إمام عاشور نجم وسط الأهلي، بـ “نيو لوك” جديد في مران المارد الأحمر، اليوم السبت.

"نيو لوك" إمام عاشور في مران الأهلي اليوم

استأنف فريق الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش دون راحة، بعد الفوز أمس على حساب منافسه بيراميدز 3-2 في المباراة التي كانت مؤجلة بينهما من منافسات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري المصري.

وفاجأ إمام عاشور، جمهور الأهلي بظهوره المختلف اليوم في مران الفريق حيث قام بتغيير “تسريحة شعره”.

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ويستعد فريق الأهلي، لمواجهة مودرن سبورت يوم الثلاثاء المقبل، في مؤجلة الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد فريق الأهلي، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر بـ68 نقطة، علمًا بأن الفريق السماوي لعب عدد مباريات أكثر من المارد الأحمر.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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