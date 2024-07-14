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أحمد جودة - القاهرة -



تلقى نادي الهلال، ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بشأن إصابة لاعب فريقه الأول، البرازيلي مالكوم.

غموض حول موقف نجم الهلال من خوض مباراة الأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي

مالكوم يخضع في الوقت الحالي لبرنامج تأهيلي في بلاده تحت إشراف الإسباني خوان خيمينيز طبيب الهلال السعودي، على إثر العملية الجراحية التي خضع لها بنهاية الموسم الماضي في الوتر الأضفي للركبة.

وأكدت صحيفة "الرياضية" أن مالكوم أظهر تقدمًا ملحوظًا خلال البرنامج التأهيلي، ومن المنتظر أن يتم ضمه إلى معسكر الزعيم في النمسا، لإكمال برنامجه.

وشددت في الوقت ذاته أن موقفه من اللحاق بمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، لم يتحدد حتى الآن رغم تطور حالته.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الأهلي يوم 13 من شهر أغسطس المقبل، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة في المباراة النهائية بالمتأهل من مواجهة النصر والتعاون.

