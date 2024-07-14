عاجل| "قاهر الزمالك".. كولر يوافق على ضم بديل كهربا إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أبلغ السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، مسؤولي ناديه بموقفه من عودة المهاجم السابق محمد شريف حال رحيله عن صفوف الخليج السعودي هذا الصيف.

كولر يوافق على عودة محمد شريف

أعطى كولر، موافقته على رحيل المهاجم محمود عبدالمنعم كهربا إلى الدوري السعودي، وطالب بضم بديل محلي له لتعزيز خط الهجوم استعدادًا للموسم المقبل.

وحسب قناة “أون تايم سبورتس” فأن كولر وافق على عودة محمد شريف مرة أخرى إلى الأهلي ليكون بدلًا من كهربا، كما أوصى بضم مهاجم أجنبي بجانب الفلسطيني وسام أبو علي الذي أثبت نفسه بشكل جيد في مباريات الموسم الحالي.

وتألق محمد شريف، بقميص الأهلي خلال الفترة من 2018 حتى 2023 ونجح في تسجيل العديد من الأهداف الحاسمة خاصةً في شباك الغريم التقليدي، الزمالك بمباريات القمة.

شريف يريد الرحيل عن الخليج السعودي

أفادت صحيفة "اليوم" السعودية بأن محمد شريف أصبح قريبًا من الرحيل عن فريقه الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر ذاته أن محمد شريف تلقى عدة عروض أوروبية، كما أن هناك محاولات جس نبض من الأهلي لإعادته لصفوف الفريق بعد رحيل المهاجم الفرنسي أنتوني موديست.

ولفت المصدر إلى أن هناك رغبة متبادلة بين شريف والخليج لإنهاء العلاقة التعاقدية بينهما، هذا الصيف.