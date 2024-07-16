نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر: طموحاتنا لا تنتهي ونسعى دائمًا لتحقيق البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدلى علي ماهر، المدير الفني لنادي المصري، بتصريحات نارية خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم، حيث أبدى تفاؤله الكبير بمستقبل الفريق وطموحاته في المنافسة على البطولات.

وأكد ماهر أن الدعم الذي يقدمه كامل أبو علي رئيس النادي المصري يمنح الفريق دوافع كبيرة لتحقيق طموحات الجماهير، قائلًا: "كامل أبو علي يعطينا دوافع كبيرة من أجل المنافسة على البطولات وتحقيق طموحات الجماهير".

وعبر ماهر عن سعادته بالاستقبال الحافل الذي حظي به الفريق من جماهير المصري العظيمة، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين كانوا في حالة دهشة من حفاوة الاستقبال، لكنه أكد أن هذا ليس بغريب على جماهير المصري الوفية.

وأشار المدير الفني إلى أن المشاركة في الكونفيدرالية هي تتويج لمجهودات الجميع داخل النادي المصري، مضيفًا: "نسعى لتدعيم صفوف الفريق ولن يرتدي قميص المصري إلا من يستحقه".

وفيما يتعلق بطموحات الفريق، قال ماهر: "طموحاتنا مع الفريق لا تنتهي ونسعى دومًا لتحقيق البطولة. ما زال لدى لاعبينا الكثير والكثير، وأشكرهم على مجهوداتهم الكبيرة طوال الموسم".

وأكد ماهر أن النادي المصري أصبح مصدر جذب لجميع اللاعبين بفضل استقراره الفني والإداري، مشيدًا بجهود الجهاز الفني الذي يواصل العمل ليل نهار لإعداد اللاعبين فنيًا وبدنيًا ومعنويًا.

تأتي هذه التصريحات لتؤكد العزيمة والإصرار لدى النادي المصري في تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات، وسط دعم جماهيري وإداري كبير.