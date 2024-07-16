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أحمد جودة - القاهرة - استبعد رامون دياز، المدرب الجديد لكورينثيانز البرازيلي، اليوم الإثنين، إمكانية ضم المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي لصفوف الفريق، الذي يعاني في منطقة الهبوط بدوري الدرجة الأولى البرازيلي.

رامون دياز يرفض انضمام بالوتيلي لكورينثيانز

وقال دياز في المؤتمر الصحفي لتقديمه، والذي ظهر فيه إلى جانب ابنه ومساعده الفني إميليانو دياز: "بالوتيلي ليس ضمن خطط المستقبل، الأمر بسيط للغاية".

وبحسب الصحافة البرازيلية فإن كورينثيانز دخل في مفاوضات قبل أسابيع قليلة للتعاقد مع بالوتيلي الذي يبلغ من العمر 34 عاما تقريبا ودون فريق حاليا بعد تجربته الاحترافية بالدوري التركي.

وأدى التعاقد المحتمل للاعب إنتر ميلان ومانشستر سيتي السابق، من بين الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى، إلى انقسام مجلس الإدارة في كورينثيانز، الذي اتصل ببعض أهم رعاته لتمويل العملية، وفقًا لوسائل الإعلام البرازيلية.

ومع ذلك، أكد رامون دياز أنه منذ توليه مهام الفريق الأول "لم يتم التحدث عن بالوتيلي في أي وقت" مع الرئيس أوجوستو ميلو.

وشدد "ما رأيته من الخارج هو أنه كان هناك الكثير من الحديث، ولكن ليس على مستوى النادي أو المؤسسات".

وسيحل المدرب، الذي وقع عقدا حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2025، محل البرتغالي أنطونيو أوليفيرا الذي أقيل بسبب النتائج السيئة.

وكان آخر عمل لدياز هو نادي فاسكو دا جاما، الذي نجح في تجنب الهبوط معه إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي