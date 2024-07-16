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أحمد جودة - القاهرة -

اعتمد مجلس ادارة نادي بورفؤاد الرياضي برئاسة جاسر الشاعر تشكيل قطاع الناشئين والبراعم لموسم 2025-2024 والذي تم تشكيله من قبل أحمد عبد العزيز الزيز بموافقة المهندس محمد الدالى عضو مجلس الإدارة والمشرف على القطاع.

تعرف على تشكيل قطاع الناشئين والبراعم لموسم 2025/2024 لنادي بورفؤاد الرياضي بعد اعتماده رسميًا

و هو التشكيل الذى تواجد فيه أصحاب الخبرات الكبيرة ومجموعة من المدربين المشهود لهم بالكفاءة والعناصر الشابة من أبناء نادي بورفؤاد لتقديم كوادر بورفؤادية جديدة، ويستهدف مجلس إدارة نادي بورفؤاد برئاسة جاسر الشاعر النهوض بفرق القطاع فنيا وبدنيا وتنمية المواهب والكشف قدراتهم لتدعيم صفوف الفريق الأول.

هذا وقد جاء تشكيل القطاع على النحو التالي:

رئيس قطاع الناشئين والبراعم أحمد عبدالعزيز "الزيز "، مستشار مجلس الادارة للقطاع فتحي المحمدي، مدير قطاع الناشئين الكابتن سمير ابو النور، مدير قطاع البراعم خالد شعيب، مشرف تدريب حراس البراعم مرسى عبدالقادر المسؤول المالى والإداري، خالد الراوى مشرف العلاج الطبيعي، طه شبانه، شئون اللاعبين أحمد حسيب، مدرب احمال محمد قناوي.

الجهاز الفنى والإداري لفريق الأمل،أحمد عبدالعزيز مديرًا فنيًا،سمير ابو النور مدربًا عامًا،محمد حميد مدربا، شريف التوني مدربا للحراس، محمد عطية إداريًا، طه شبانه للعلاج الطبيعي.

الجهاز الفني لفريق 2005،رميدو حامد مديرًا فنيًا،حماده العربى مدربًا عامًا،شريف التوني مدربا للحراس، احمد حسيب إداريًا، طه شبانه للعلاج الطبيعي.

الجهاز الفنى لفريق 2007،خالد شطا مديرًا فنيًا،سامح مرسي مدربًا،سعد الرفا مدربا للحراس،سمير الشناوي إداريًا، محمد قناوي للعلاج الطبيعي.

الجهاز الفنى لفريق 2008،ميدو الشافعي مديرا فنيا،ميدو صبحي مدربًا عامًا،سعد الرفا مدربًا للحراس،محمد عطية إداريا، عمرو الزيات للعلاج الطبيعي.

الجهاز الفنى لفريق 2009،سعيد نجاح مديرًا فنيًا،اسامه حمزه مدربًا عامًا،إسلام البدري مدربًا للحراس،صبري ايهاب إداريًا، ابراهيم عطية للعلاج الطبيعي.

الجهاز الفنى لفريق 2010،فيكتور لمعى مديرا فنيا،بلال الشافعي مدربًا عامًا،اسلام البدرى مدربًا للحراس، محمد عطية إداريا، عمرو الزيات للعلاج الطبيعي.

الجهاز الفنى لفريق 2011،سيد مرسى مديرا فنيا،محمد نوفل مدربا عاما،اسلام النجارى مدربا للحراس ، سمير الشناوي إداريا، ابراهيم عطية للعلاج الطبيعي.

الجهاز الفنى لفريق 2012،ماجد حزين مديرًا فنيًا،هشام حنفي مدربا عاما اسلام النجارى مدربا للحراس، صبري ايهاب إداريا، محمد الموجى للعلاج الطبيعي.

الجهاز الفنى لفريق 2013، عمرو كشك مديرًا فنيًا سيد مكاوي مدربا عاما، كريم فتحي مدربا للحراس، محمد ابوزيد إداريًا،عماد سمير للعلاج الطبيعي

الجهاز الفنى لفريق 2014، سيد عبدالعزيز مديرًا فنيًا،محمد عبدالجليل مدربا عاما، كريم فتحي مدربا للحراس، محمد ابوزيد إداريًا، محمد الموجى للعلاج الطبيعي

الجهاز الفنى لفريق 2015 ،عماد عبدالحميد مديرا فنيا،احمد جوده مدربا عاما مجدي التونى مدربا للحراس،محمود عاصم إداريًا، عماد سمير للعلاج الطبيعي.

الجهاز الفني لفريق 2016،محمد الجيلانى مديرًا فنيًا،مجدي التونى مدربا للحراس ،محمود عاصم إداريًا، محمد الموجى للعلاج الطبيعي.

الجهاز الفنى لفريق 2017، رامي نصير مديرًا فنيًا، مجدي التونى مدربا للحراس، محمود عاصم إداريًا ،عماد سمير للعلاج الطبيعي.

