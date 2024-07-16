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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إسبانية عن إتمام إي سي ميلان الاتفاق مع اتلتيكو مدريد علي ضم المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن صفقة موراتا تمت، موضحة أن إدارة الميلان كثفت مفاوضاتها خلال الفترة الحالية مع ممثلي اللاعب الاسباني من أجل التعاقد معه في الميركاتو الحالي.

ميلان يتوصل لاتفاق لضم مهاجم أتلتيكو مدريد

وأضافت أن اللاعب الدولي الإسباني سيوقع علي عقود انتقاله إلي الفريق الإيطالي مع نهاية الأسبوع الحالي، حيث سيرتبط بعقدٍ يمتد مع النادي حتي يونيو 2028.

وألمحت أن صفقة أنتقال موراتا إلي الميلان ستكلف خزينة النادي الإيطالي 13 مليون يورو.

وشارك المهاجم الإسباني البالغ من العمر 31 عام، مع أتلتيكو مدريد الموسم الماضي في 33 مباراة أحرز خلالهم 21 هدف، وصنع 4 تمريرات حاسمة.

وانتقل موراتا إلي صفوف الروخي بلانكوس عام 2020 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي بمقابل 35 مليون يورو.