عاجل.. نجم الزمالك السابق يطالب برحيل جوزيه جوميز

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أحمد جودة - القاهرة -



طالب طارق السعيد نجم الكرة المصرية السابق، برحيل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وتعادل فريق الزمالك مع بلدية المحلة، أمس، بنتيجة سلبية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات طارق السعيد

وقال طارق السعيد نجم الكرة المصرية السابق خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك لم يقدم أوراق اعتماده حتى الأن مع القلعة البيضاء ويجب أن يرحل بنهاية الموسم الجاري.

وتابع: على الرغم من فوز جوميز المدير الفني لفريق الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، إلا أني أرفض بقاءه مع الزمالك.

