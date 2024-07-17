نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع جوهرة الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة الدخول بشكل رسمي في مفاوضات قوية مع الإسماعيلي للحصول على خدمات عمر الساعي نجم الوسط في الصيف الجاري.

وارتبط اسم عمر الساعي في الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي بعدما نال إشادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي" أن ما يتردد عن الدخول في مفاوضات رسمية مع الإسماعيلي عارِ تمامًا من الصحة حيث لم يحدث أي تحرك حتى هذه اللحظة.

وأضاف المصدر أن عمر الساعي ضمن المرشحين داخل الأهلي في الوقت الحالي بعد موافقة السويسري مارسيل كولر على ضمه ولكن هناك تركيز بشكل أكبر على حسم الصفقات الأجنبية.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي الألومنيوم في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر على ملعب "القاهرة الدولي".

وستنطلق مواجهة المارد الأحمر ضد الألومنيوم بعد غد الجمعة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

