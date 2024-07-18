نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مساهمته في إنجاز اليورو.. قيمة يامال تشهد إرتفاعًا كبيرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد بطولة كأس أمم أوروبا واحدة من أعظم العروض للاعبي كرة القدم لإعادة تأكيد أنفسهم ودخول الطاولة من خلال إظهار إمكانياتهم الكبيرة وهو الأمر الذي لم يرغب لامين يامال في إضاعته.

إنجاز يورو ينعكس على سعر يامال

وأثبت بطل أوروبا بالفعل، وهو في السابعة عشرة من عمره، أنه أحد أكثر لاعبي الكرة تأثيرا في العالم، وقد إنعكس ذلك في سعره الذي ينمو مع مرور كل يوم.

حيث منحه موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في تحديد القيمة السوقية للاعبين في آخر تحديث بعد كأس أوروبا تقييما جديدا بقيمة 120 مليون يورو، مما يجعل لامين يامال أغلى لاعب في برشلونة والثامن في العالم خلفه الإنجليزي جود بيلينجهام والفرنسي كيليان مبابي والإنجليزيان فيل فودين وبوكايو ساكا والألماني جمال موسيالا وفيرتز ورودري.

وذلك بعد دوره الكبير في تحقيق منتخب إسبانيا لقب اليورو، حيث إرتفعت قيمته السوقية إلى 120 مليون يورو.