نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفراد دوت الخليج الرياضي - نجم ليفربول يرفض الرحيل إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول أندية الدوري السعودي للمحترفين، مواصلة خطوة رصد واستقطاب العديد من نجوم أوروبا إلى دوري روشن مثل ما حدث خلال المواسم الأخيرة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وسبق أن نجح روشن في ضم العديد من الأسماء اللامعة داخل الدوريات الأوروبية إلى أندية روشن وعلى رأسها، كريم بنزيما وكانتي وفابينيو وجوتا ونيمار وساديو ماني وبروزوفيتش وميتروفيتش وسافيتش وكوليبالي وفيرمينيو وجابري فيجا وماكسيمن وفرانك كيسيه وادوارد ميندي.

- بيكر يرفض عروض الدوري السعودي

وأكد مصدر داخل نادي ليفربول الإنجليزي حقيقة ما تردد من اقتراب رحيل الحارس البرازيلي، أليسون بيكر من الرحيل إلى دوري روشن هذا الصيف.

وارتبط اسم بيكر بوجود مفاوضات مع إدارة النصر السعودي لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد المصدر:" أليسون بيكر رفض رحيله إلى الدوري السعودي هذا الصيف، واللاعب يخوض موسمه القادم بصفة طبيعية داخل قلعة الريدز".

