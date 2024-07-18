نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قذيفة صاروخية.. ناصر ماهر يسجل للزمالك في شباك بروكسي في دور الـ 32 لكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح ناصر ماهر في إحراز الهدف الثالث للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره بروكسي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

ناصر ماهر يسجل للزمالك في شباك بروكسي في دور الـ 32 لكأس مصر

جاء الهدف الأول للزمالك عن طريق مهاب ياسر في الدقيقة 3 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تسديدة أرضية على حدود منطقة الجزاء.

فيما جاء الهدف الثاني لصالح القلعة البيضاء في الدقيقة 7 من أحداث الشوط الأول للقاء، عن طريق يوسف إبراهيم أوباما، بصناعة من مصطفى شلبي.

بينما نجح ناصر ماهر من إحراز الهدف الثالث لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 8 من أحداث الشوط الأول للمباراة.

تشكيل الزمالك في اللقاء

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – مهاب ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ومحمد أشرف "روقا" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد صلاح ذكي وناصر منسي.

تشكيل بروكسي أمام الزمالك

حراسة المرمى: فرج شوقي

خط الدفاع: شاكر أشرف - عمر عادل - أحمد الأمور - نادي حسن

خط الوسط: محمد صبري - أدهم أحمد - مدحت فقوسة

خط الهجوم: حمودي - حسام بركات - شيراز محمد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسي

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، مباراة الزمالك وبروكسي، ضمن إطار منافسات بطولة كأس مصر للموسم الجاري باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة المحلية.