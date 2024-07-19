نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغياب الطويل يهدد حارس إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع أوناي سيمون حارس أتلتيك بيلباو، الذي لعب أساسيا في المنتخب الإسباني الذي توج بطلا لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، لتدخل جراحي من إصابة تعرض لها في المعصم الأيمن ومن المقرر أن يغادر المستشفى غدا الجمعة، وفقا لما أعلنه النادي.

الغياب الطويل يهدد حارس إسبانيا

أجريت العملية الجراحية في مستشفى "لا لوز" في مدريد على أيدي الطبيب بينيال لعلاج "عدم استقرار" في هذا المعصم الأيمن والذي وفقا لما كشفه رئيس الجهاز الطبي في النادي جوسيان ليكاوي قاموا بتحديده بداية الموسم الماضي.

وأوضح أن فترة تعافي سيمون ستكون لعدة أشهر، وهي فترة غير محددة يمكن تحديدها عقب إجراء التدخل الجراحي.

وأضاف طبيب أتلتيك بيلباو "إنها إصابة في موضع اليد ويجب الانتظار تحسبا لإجراء نوع أخر من الجراحة خلال عملية إعادة التأهيل".

