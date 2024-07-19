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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي إنترناسيونال البرازيلي، اليوم تعاقده مع روجر ماتشادو كمدرب للفريق، خلفا للأرجنتيني إدواردو كوديه.

إنترناسيونال يلجأ إلى أسطورة غريمه

وكان ماتشادو قد أنهى ارتباطه بفريق جوفينتود، من أجل الجلوس على مقعد المدير الفني لكبير مدينة بورتو أليجري لمدة عام ونصف، حتى ديسمبر/كانون أول 2025.

وشهد الإعلان عن تدريب ماتشادو لإنترناسيونال، حالة من الجدل بين الجماهير، كونه أحد رموز الغريم التقليدي، جريميو، الذي تألق معه كلاعب في فترة التسيعينيات.

ويمتلك صاحب 49 عاما، مسيرة تدريبية كبيرة في البرازيل، أشرف خلالها على عدد من الأندية مثل جريميو وجوفينتود وفلومينينسي وأتلتيكو مينيرو وبالميراس.

وجاء قرار الإطاحة بكوديه من تدريب إنترناسيونال منذ 10 يوليو/تموز، بسبب سلسلة النتائج السلبية، والتي كان آخرها الخسارة على ملعبه (1-2) على يد جوفينتود، تحت قيادة ماتشادو، في ذهاب دور 32 بكأس البرازيل، قبل أن يودع البطولة في مباراة الإياب بالتعادل إيجابيا (1-1).

ومنذ يومين، واصل إنترناسيونال، نتائجه السلبية بالخسارة بهدف على يد روساريو سنترال الأرجنتيني في ذهاب دور 32 ببطولة كوبا سود أمريكانا، فيما ستقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في بورتو أليجري.

ولا تختلف الصورة كثيرا في الدوري، حيث يحتل الفريق، المركز 13 برصيد 19 نقطة، ولا يبتعد عن مناطق الهبوط سوى بفارق 4 نقاط، ولم يتذوق طعم الفوز في آخر 4 مباريات (خسارتين وتعادلين).

