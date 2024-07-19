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أحمد جودة - القاهرة - انتقد نجم تشيلسي السابق، السنغالي ديمبا با، الأرجنتين، بسبب الخلاف العنصري الذي كان طرفا فيه نجم الفريق اللندني الحالي إنزو فيرنانديز.

لاعب تشيلسي السابق يوجه اتهاما خطيرا إلى الأرجنتين

وردد لاعبو الأرجنتين ومعهم إنزو، بعد الفوز بكوبا أمريكا 2024، أغنية هاجمت بها جماهيرهم، المنتخب الفرنسي، عقب انتصارهم عليه في نهائي كأس العالم 2022 بركلات الترجيح.

ويحقق تشيلسي والفيفا في الأمر، حيث وصف الفرنسي ويسلي فوفانا، زميل إنزو في النادي الإنجليزي، الحادث بأنه "عنصرية غير مقيدة".

وقال ديمبا با، عبر حسابه على تويتر "الأرجنتين، أرض اللجوء للنازيين السابقين الهاربين. منذ عام 1945، لقد استضاف الرئيس الأرجنتيني خوان بيرون مجرمي الحرب".

ورحل خوليو جارو نائب وزير الرياضة الأرجنتيني، عن منصبه، بعد أن طلب من النجم ليونيل ميسي، بصفته قائد المنتخب الوطني، الاعتذار عن الحادث، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية.

