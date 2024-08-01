نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يقرر تغريم نجم الفريق ويرفض العرض الخليجي لضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن رفض النادي الأهلي للعرض المقدم من نادي الوحدة السعودي لضم أفشة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

الأهلي يغرم أفشة ويرفض رحيله

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الأهلي رفض رحيل أفشة بسبب ضعف المقابل المادي بعدما توقف عرض الوحدة عند ٥٠٠ الف دولار فقط للاعارة.

واضاف شبانة أن أفشة الذي بدا غاضبا خلال تبديله في المباراة الأخيرة قد تم توقيع غرامة ٢٠٠ ألف جنيه عليه بسبب ظهور علامات الغضب عليه خلال كاميرات التليفزيون وهو ما تم التنبيه عليه مسبقا على اللاعبين بعدم ظهور ذلك خلال وسائل الإعلام المختلفة.