نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ليس الأهلي أو الزمالك".. إبراهيم عادل في طريقه للرحيل عن بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن اتفاق نادي بيراميدز، مع أحد الأندية الأوروبية لشراء لاعبه إبراهيم عادل، على أن يتم الإعلان الرسمي عقب انتهاء مشاركته في الأولمبياد.

إبراهيم عادل في طريقه للرحيل عن بيراميدز

وقال شبانة في تصريحات خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن بيراميدز يرغب في تكرار تجربة محمد صلاح وتطبيقها على إبراهيم عادل.

وأردف، أن هناك تكتم شديد من إدارة نادي بيراميدز حول هوية النادي وقيمته حتى الإعلان الرسمي وتوقيع كل العقود