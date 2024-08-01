نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرمان كولر ينجو بنجم الأهلي من مقصلة الرحيل نهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن إغلاق النادي الأهلي ملف رحيل اللاعب المغربي رضا سليم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بناء على توصية من المدير الفني.

كولر يرفض رحيل رضا سليم

وقال محمد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن، كولر قد رحب مسبقا برحيل اللاعب على أن يتم تعويضه بأجنبي آخر بعد هبوط مستوى اللاعب عقب عودته من الإصابة.

واختتم شبانة حديثه قائلًا، أن تألق رضا خلال المباريات الأخيرة جعل كولر يعيد التفكير في الأمر ويتمسك ببقائه خاصة وإنه يرى أن اللاعب قابل للتطور وصعوبة ضم لاعب بديل بمستوى أعلى خلال الفترة الحالية.