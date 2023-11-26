دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في إحدى المناسبات العائلية بالعاصمة السعودية الرياض، شاهد أحد الشباب فتاة حسناء من قريباته فوقع في حبها، ولأنه كان ملتزم بالدين والعادات والتقاليد ومعروف بحسن الخلق، لم يستطع الذهاب إلى الفتاة ومصارحتها بما في قلبه، وحاول نسيانها، لكن لم يستطع، فقرر أخيراً أن يخبر والدته بالأمر وطلب منها الذهاب لخطبة الفتاة.

رأي اهل الفتاة

وافق أهل الفتاة على الشاب لأن سيرته عطرة وتمت الخطوبة بالفعل، وبعد بضعة أشهر تم تحديد موعد الزفاف ، حان يوم الزفاف وكان زفافا رائعاً، وانتهى بتوديع الاهل والأصدقاء للعريس وعروسه، وبدا حياة زوجية جديدة. كانت حياتهما في غاية السعادة الى أن بدأ الشك يتخلل قلب زوجته من ناحيته ، فهو منذ فترة متغير معها ، كما أنها لاحظت محادثته لصديقتها فقد وجدت رقم هاتفها لديه ، وعندما واجهته انكر انه يتواصل معها.

[توفي زوجها فتزوجت أخوه وفي ليلة الزفاف اخبرها سرا!!]

ماذا فعلت الفتاة في زوجها

خطرت لها فكرة شيطانية وهي التخلص من زوجها فهي لن تقبل أن تأخذه غيرها أو يتركها ، وبالفعل دست له السم في الطعام، وبعد تناوله مات على الفور . زواجها من شقيق زوجها انتهت مراسيم العزاء، وبعد مرور أشهر قرر الشقيق الصغير أن يتزوج من زوجة شقيقة المتوفي، وبالفعل وافقت الزوجة بعد الكثير من الضغط ، وفي ليلة الزفاف أخبرها زوجها سرا كان يخبئه شقيقه عليها قبل موته ويرتب له لمفاجأتها.