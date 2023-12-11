اكتشاف لن تتوقعه لقصافة الأظافر .. ليست للقص فقط اكتشف ماذا يمكنك أن تصنع بواسطة قصافة الأظافر وكيفية العناية بها .. استخداماتها متعددة ورهيبة هتتصدم لما تعرف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعلم أن هناك بعض الأشياء المتوفرة في كل منزل بشكل أساسي، ويمكن أن نستفيد بها في العديد من الاستخدامات وذلك إلى جانب وظيفتها الأساسية على سبيل المثال قصافة الأظافر فهي أداة شخصية لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن دائمًا ما نستخدمها لغرض قص الأظافر وإزالة أي زوائد في الجلد فقط، دون أن نعرف الاستخدامات الأخرى التي يمكن أن تجعلنا نستغنى عن العديد من الأدوات الأخرى، ومن خلال الآتي سوف نوضح لكم هذه الاستخدامات.
الاستخدامات السحرية لقصافة الأظافر
ما لا يعرفه الكثيرين أن هناك استخدامات عديدة لقصافة الأظافر، فالأمر لا يقتصر على تقليم الأظافر فقط، ومن هذه الاستخدامات الآتي:
- يمكنك وضع طرف الخيط بداخل الفتحة الدائرية الصغيرة الموجودة بالقصافة، في حالة الأعمال اليدوية وذلك لمنع تشابك الخيط.
- كما يمكنك استخدام القصافة في قطع الشريط البلاستيكي الذي يتم تغليف العلب الكرتونية به.
- بالإضافة إلى استخدامها في قص الأسلاك، أو ثني الحديد الرفيع.
- إلى جانب إمكانية استخدامها في فتح زجاجات المياه الغازية.
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كيف أعقم القصافة؟
لابد أنك تعرف أن القصافة من الأدوات الشخصية التي لا يمكن مشاركتها مع الآخرين منعًا لنقل العدوى وغيرها من المشكلات، ولكن بالإضافة إلى ذلك لابد من تعقيمها باستمرار للمحافظة على نظافتها وذلك من خلال الخطوات الآتية:
- انقع القصافة وجميع أدوات العناية بالأظافر في قدر يحتوي على ماء مغلي.
- ثم أضيف بعض الشامبو وقلب جيدًا.
- اترك القصافة في المياه لمدة مناسبة، ثم اخرجها وجففها وفي النهاية يتم مسحتها بالكحول.