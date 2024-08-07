انت الان تتابع خبر إيداع فوري.. قرض شخصي بقيمة 88,000 ريال سعودي من بنك الراجحي للمتعثرين مادياً والسداد على 5 سنوات والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - قرض شخصي بقيمة 88000 ريال متاح عبر بنك الراجحي بصورة مُيسرة وشروط وضوابط قليلة، حيث يمكن إيداع المبلغ المحدد في الحساب المصرفي للمستفيد مع إمكانية السداد على 5 من السنوات عبر التسجيل الإلكتروني، وتحقيق مزايا متعددة إضافية لجميع المستفيدين المستوفين لمعايير الحصول على التمويل دون ضامن أو إجراءات معقدة كما هو الحال في بعض التمويلات الأخرى.
شروط التقديم على قرض شخصي بقيمة 88000 ريال سعودي
يشترط مصرف الراجحي توافر عدد من المعايير والشروط للتقديم في التمويل الشخصي بقيمة 88000 ريال سعودي من بنك الراجحي، وجاءت هذه الشروط كما يلي:
- المواطنين السعوديين هم من يمكنهم التقديم على القرض الشخصي من مصرف الراجحي على أن تكون الإقامة دائمة في السعودية.
- توافر دخل شهري للدلالة على إمكانية سداد أقساط القرض سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة.
- العمل في جهات العمل المعتمدة لدى بنك الراجحي.
- العمر المقبول للتقديم هو ما بين 18 عام.
- الالتزام بسداد الحد الأدنى للقسط وهو 1300 ريال سعودي.
- المرور بتعليمات تقديم الطلب إلكترونياً وتقديم البيانات الصحيحة للموافقة على الطلب ثم التواصل مع العمل.
كيفية التقديم على تمويل شخصي قيمته 88000 من بنك الراجحي
حدد بنك الراجحي آلية محددة للتقديم على التمويل الشخصي المقدم منه، وجاءت الآلية المتبعة على النحو التالي:
- الذهاب إلى منصة بنك الراجحي عبر الإنترنت.
- الدخول على مربع خدمات الأفراد في الصفحة الرئيسية ثم النقر على تمويل شخصي جديد.
- الموافقة على أحكام الخدمة ثم ملأ الخانات الخالية بجميع التفاصيل المطلوبة.
- يجب أن يضغط العميل في الخطوة التالية على مربع تقديم الطلب الآن.
- التريث حتى يقوم البنك بالتواصل مع العمل لإعلامه بالقبول إذا ما توافرت جميع الضوابط.
- في حالة الموافقة يحصل العميل على إيداع فوري بالمبلغ المحدد والاستفادة من مزاياه المتعددة.