انت الان تتابع خبر إيداع فوري.. قرض شخصي بقيمة 88,000 ريال سعودي من بنك الراجحي للمتعثرين مادياً والسداد على 5 سنوات والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - قرض شخصي بقيمة 88000 ريال متاح عبر بنك الراجحي بصورة مُيسرة وشروط وضوابط قليلة، حيث يمكن إيداع المبلغ المحدد في الحساب المصرفي للمستفيد مع إمكانية السداد على 5 من السنوات عبر التسجيل الإلكتروني، وتحقيق مزايا متعددة إضافية لجميع المستفيدين المستوفين لمعايير الحصول على التمويل دون ضامن أو إجراءات معقدة كما هو الحال في بعض التمويلات الأخرى.

شروط التقديم على قرض شخصي بقيمة 88000 ريال سعودي

يشترط مصرف الراجحي توافر عدد من المعايير والشروط للتقديم في التمويل الشخصي بقيمة 88000 ريال سعودي من بنك الراجحي، وجاءت هذه الشروط كما يلي:

المواطنين السعوديين هم من يمكنهم التقديم على القرض الشخصي من مصرف الراجحي على أن تكون الإقامة دائمة في السعودية.

توافر دخل شهري للدلالة على إمكانية سداد أقساط القرض سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة.

العمل في جهات العمل المعتمدة لدى بنك الراجحي.

العمر المقبول للتقديم هو ما بين 18 عام.

الالتزام بسداد الحد الأدنى للقسط وهو 1300 ريال سعودي.

المرور بتعليمات تقديم الطلب إلكترونياً وتقديم البيانات الصحيحة للموافقة على الطلب ثم التواصل مع العمل.

كيفية التقديم على تمويل شخصي قيمته 88000 من بنك الراجحي

حدد بنك الراجحي آلية محددة للتقديم على التمويل الشخصي المقدم منه، وجاءت الآلية المتبعة على النحو التالي: