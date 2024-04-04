نشكركم على متابعتكم خبر الهلال الأحمر يواصل دعم الأشقاء في سوريا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 أبريل 2024 10:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري، في إطار التزامها بتخفيف معاناة المتضررين من الأزمات.

وركزت الهيئة جهودها على محافظة اللاذقية، حيث وزعت المزيد من المساعدات على المتأثرين من الزلزال الذي وقع العام الماضي.

وشملت المساعدات المواد الغذائية الأساسية، الملابس الشتوية، حليب الأطفال، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، وبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات 800 شخص.

وتساهم المساعدات في تخفيف معاناة المتضررين من الزلزال، وتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز التضامن الإنساني بين الإمارات العربية المتحدة وسوريا.

وتأتي هذه المساعدات في إطار حملة “عام زايد 2018” التي أطلقتها الهيئة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعوب المحتاجة.