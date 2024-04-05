نشكركم على متابعتكم خبر اختلس 600 ألف درهم .. شرطة أبوظبي تقبض على شخص في قضية خيانة للأمانة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 أبريل 2024 10:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

نجحت الإدارة العامة لشرطة أبوظبي، بقيادة شرطة العاصمة، في إلقاء القبض على موظف من الجنسية الآسيوية، بتهمة خيانة الأمانة واختلاس مبلغ مالي يصل إلى 600 ألف درهم من إحدى المؤسسات التجارية في منطقة أبوظبي.

وفي سياق تفاصيل الواقعة، أوضحت الشرطة أنه تلقى مركز شرطة الخالدية ببلاغ يفيد بتعرض المؤسسة التجارية لعملية سرقة واختلاس من قِبَل أحد موظفيها. وباشرت دوريات البحث الجنائي في المركز التحريات، حيث أسفرت عن سرعة القبض على المتهم في وقت قياسي، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبها، عبرت المؤسسة التجارية عن شكرها للشرطة على سرعة استجابتها للبلاغ، وأعربت عن سرورها بالقبض السريع على المتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن شرطة أبوظبي دعت أصحاب المؤسسات التجارية إلى اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية للوقاية من الجرائم، وأكدت استمرار جهودها في توفير الأمن والسلامة للجمهور، وفي سبيل ذلك تعزيز الوقاية من الجريمة، وذلك ضمن استراتيجيتها الشاملة لضمان استدامة الأمن والسلامة وحماية الممتلكات.