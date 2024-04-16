رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عمر حبتور الدرعي رئيساً للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 06:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً رقم (11) لسنة 2024، يقضي بتعيين الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيساً للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

وينص المرسوم على التالي:

– تعيين الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيساً للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

– إلغاء المرسوم رقم (36) لسنة 2021 الذي كان ينص على تعيين الدكتور محمد مطر الكعبي رئيساً للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

– يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره.

تم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية للدولة، وبدأ يسري مفعوله في اليوم التالي لصدوره، وهو في الأول من فبراير 2024.

الدكتور عمر حبتور الدرعي هو شخصية ذات خبرة وكفاءة في المجال الديني، حيث شغل منصب المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة المذكورة، وكان أيضاً مديراً عاماً لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. يحمل درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر الشريف، وله العديد من المؤلفات والبحوث في مجالات الشريعة الإسلامية والفقه.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة هي جهة حكومية اتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مسؤولة عن إدارة وتنظيم الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة. تشمل مهامها بناء المساجد وصيانتها، والإشراف على الأئمة والخطباء، وإصدار الفتاوى الشرعية، وإدارة أموال الأوقاف وجمع الزكاة وتوزيعها.