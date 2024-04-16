نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد معزياً سلطان عمان: قلوبنا معكم ومصابكم مصابنا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 07:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن تعازيه القلبية إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وإلى شعب سلطنة عمان، في فاجعة وفاة طلاب المدرسة بمحافظة شمال الشرقية، جراء الظروف الجوية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة.

ونشر سموه تغريدة على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي “X”، قائلاً: “تعازينا الخالصة لأخي، جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، ولشعب عمان، ولجميع طلاب العلم في عمان، في وفاة طلاب المدرسة بمحافظة شمال الشرقية، جراء الظروف الجوية الاستثنائية التي تمر بها السلطنة. قلوبنا معكم، ومصابكم مصابنا، وأبناؤكم أبناؤنا. رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته، وألهم أهلهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

تلك كانت كلمات سموه، تعبيراً عن التضامن والمواساة مع جلالة السلطان هيثم بن طارق، ومع شعب سلطنة عمان، في هذا الوقت العصيب.