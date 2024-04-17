نشكركم على متابعتكم خبر اتصال هاتفي بين رئيس الدولة وولي عهد السعودية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 أبريل 2024 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

جرى اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بين صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة “حفظه الله”. وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير “محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود” ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وحرص القيادتين على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وبحث مسارات التعاون والعمل المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

واستعرض الطرفان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخطورة انعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدا على ضرورة تحلي الأطراف كافة بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب وتبعاتها الوخيمة.

كما تم بحث الجهود المبذولة لتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. والتأكيد على أهمية تكثيف الجهود والمساعي للوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع. وعلى ضرورة توفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني. وضمان تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية الكافية إلى سكان القطاع بشكل مستدام دون عوائق.

وشدد الجانبان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمنع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة. وبحثا العمل على إيجاد أفق سياسي للسلام العادل والشامل والدائم على أساس “حل الدولتين”.

كما تم التأكيد على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يضمن الاستقرار والأمن الإقليميين.