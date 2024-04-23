نشكركم على متابعتكم خبر إعلان مهم من هيئة الشارقة للتعليم الخاص على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 09:55 صباحاً - أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن قرار جديد يسمح لإدارة المؤسسات التعليمية بتحديد نظام الدراسة (حضوري – عن بُعد – هجين) من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل.

يأتي هذا القرار نظراً للظروف الجوية الاستثنائية التي تؤثر على البلاد.

تم اتخاذ هذا القرار لمراعاة أوضاع أولياء الأمور والطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية.