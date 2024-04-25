نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات ترحب بنتائج اللجنة المستقلة بشأن أداء “الأونروا” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 25 أبريل 2024 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة، بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الذي أكد دورها المحوري في دعم الجهود الإغاثية والتنموية للشعب الفلسطيني.

وبحسب “وام”، جددت وزارة الخارجية، في بيان لها، تأكيد موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم الوكالة وجهودها، وحرصها على دعم عمليات الاستجابة الإنسانية، التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة وغيرها من أماكن اللجوء الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم لجهود الوكالة، واستدامتها في توفير الخدمات والدعم للاجئين الفلسطينيين، في ظل الأوضاع الحرجة التي يعيشها الشعب الفلسطيني واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات، أكدت على الدوام، التزامها بالعمل الحثيث مع الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، لمضاعفة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.