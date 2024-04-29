نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. حالة جوية غير مستقرة مصحوبة بأمطار رعدية متفاوتة حتى 4 مايو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 29 أبريل 2024 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الحالة الجوية غير المستقرة التي بدأت اليوم “الأحد” وتستمر حتى يوم “الجمعة” القادم تعتبر من الظواهر الجوية السنوية الاعتيادية في هذا الوقت من العام. وتتميز هذه الحالة بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة. يشير المركز إلى أن هذه الحالة تختلف بشكل كبير عن الحالة الاستثنائية التي شهدتها الدولة في الفترة من 14 إلى 16 أبريل الحالي، حيث تسببت في سقوط أمطار غزيرة بشكل غير مسبوق على مناطق واسعة.

وأوضح المركز أن الحالة الاستثنائية السابقة كانت مصحوبة بأمطار غزيرة جدًا تجاوزت معدلاتها التاريخية، حيث تكررت على ثلاث موجات متتالية خلال فترة قصيرة. في حين أن الأمطار التي هطلت اليوم كانت غزيرة على بعض المناطق مثل دبي والعين، ومتوسطة إلى غزيرة على مناطق أخرى مثل جبل علي والشويب.

وفيما يتعلق بالحالة الجوية الحالية، أشار المركز إلى أنها ستتطور على مرحلتين. المرحلة الأولى، التي تبدأ اليوم وتستمر حتى نهار الأربعاء، ستتميز بتشكل سحب محلية شرقًا تمتد إلى بعض المناطق الداخلية والغربية نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة في بحر عمان. ومن المتوقع أن تسبب هذه السحب في سقوط أمطار متفرقة تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.

أما المرحلة الثانية، فتبدأ من مساء يوم “الأربعاء” وتستمر حتى يوم “الجمعة” الموافق 3 مايو، وذلك مع بداية تشكل منخفض جوي سطحي قادم من البحر الأحمر، مصحوبًا بمنخفض آخر من شمال الجزيرة العربية. سينتج عن هذه المنخفضات كميات من الرطوبة والسحب المتجهة نحو الدولة، حيث من المتوقع أن تتطور هذه السحب على المناطق الغربية مصحوبة بأمطار متوسطة وغزيرة، ثم تمتد إلى مناطق أخرى مثل أبوظبي ودبي والعين.

وحذر المركز الوطني من تأثير هذه الحالة الجوية، داعيًا إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار واتباع تعليمات المرور على الطرق، وتجنب تجمعات المياه في المناطق المنخفضة.

وختم المركز بالتنبيه إلى أن الدولة ستتأثر خلال الفترة من 28 أبريل إلى 4 مايو بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، مصاحبًا لرياح جنوبية شرقية رطبة، بالإضافة إلى امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا، مما يتسبب في سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات على مناطق مختلفة من الدولة، وقد تترافق الأمطار مع البرق والرعد أحيانًا، مع احتمالية سقوط بعض البرد.