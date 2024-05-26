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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 مايو 2024 05:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة سالومي زورابيشفيلي، رئيسة جورجيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة سالومي زورابيشفيلي.

 

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ايراكلي كوباخيدزه، رئيس وزراء جورجيا.



            

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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