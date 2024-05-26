“استشاري الشارقة” يقر توصياته بشأن”هيئة الثروة السمكية”

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 مايو 2024 09:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماع عقده في مقره أمس الأول، توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية.

وبحسب “وام”، دعا المجلس في جلسته العاشرة التي ترأسها معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، إلى مواصلة إيجاد مشاريع تنموية مدروسة، ووضع خطط مستقبلية في مجال الاستزراع السمكي والأحياء المائية لتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الثروة السمكية، وإنشاء قرى للصيادين على مستوى الإمارة، أسوة بالقرية التي تم إنشاؤها في منطقة الحمرية، بما يلبي احتياجات الصيادين في كل منطقة وتشجيع القطاعين الحكومي والخاص على الاستثمار في صناعة الثروة السمكية.