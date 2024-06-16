نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 يونيو 2024 06:55 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأحد الموافق في 16-6-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباح الإثنين، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية خاصةً شرقاً بعد الظهر وقد يصاحبها سقوط أمطار”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.