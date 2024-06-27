نشكركم على متابعتكم خبر عاجل – سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا باستبدال مسمى أكاديمية العلوم الشرطية ليصبح أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن استبدال مسمى أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.

وبحسب “وام”، نص المرسوم على أن يُستبدل مسمى “أكاديمية العلوم الشرطية” أينما ورد في التشريعات وكافة التعاملات الإدارية والمالية والقانونية وغيرها من المعاملات الأخرى، إلى المسمى الآتي: “أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية”.