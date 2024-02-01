‏القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط صاروخ بالستي حوثي مضاد للسفن وطائرات مسيرة إيرانية في خليج عدن

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، إسقاط صاروخ بالستي حوثي مضاد للسفن وطائرات مسيرة إيرانية في خليج عدن.

وفي وقت سابق، تعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.