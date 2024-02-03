العالم اليوم - تقارير: إسرائيل تتوقع رد حماس على صفقة التبادل الأحد

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 فبراير 2024 01:21 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن إسرائيل تستعد لاحتمال قبول حماس الاتفاق الذي صيغ في باريس قبل أيام، من أجل تعليق إطلاق النار في قطاع غزة.

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية المفاوضات بـ"الصعبة"، وقالت إن إسرائيل تتوقع أن ترد حماس، الأحد، على صفقة مقترحة لوقف مؤقت للقتال وتبادل الرهائن والأسرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن القادة الإسرائيليين "يدركون التوتر الكبير بين قادة حماس"، في ظل حديث عن انقسام في صفوف الحركة بشأن قبول الاتفاق.

وكانت تقارير صحفية رجحت أن حماس تميل إلى قبول الصفقة، وربما تكتفي بضمانات الوسطاء لوقف إطلاق النار، لكنها تصر على اختيار أسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق.

وقالت "يديعوت أحرونوت" إن إسرائيل تنتظر الرد القطري الذي يحمل رأي حماس النهائي، حيث تلعب الدوحة دور الوسيط في الاتفاق بينما لا يتفاوض الإسرائيليون وقادة الحركة بشكل مباشر.

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