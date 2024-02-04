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أحمد جودة - القاهرة - نقلت سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين حديثهم بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا 30 هدفا على الأقل للحوثيين في 10 مواقع.

وكشف مسؤولان أميركيين لـ "رويترز"، أن الولايات المتحدة شنّت سلسلة من الضربات على أهداف مرتبطة بإيران في اليمن، اليوم السبت، في ثاني يوم من عملياتها الإنتقامية على ما يبدو ردًّا على مقتل جنود أميركيين في هجوم الأسبوع الماضي.

وأشارت حركة "أنصار الله" إلى أن "هجوم أميركي بريطاني يستهدف محافظات ⁧‫صنعاء‬⁩ وحجة وذمار والبيضاء".

ونفذت واشنطن هجمات، أمس الجمعة، في العراق وسوريا على أكثر من 85 هدفًا مرتبطًا بالحرس الثوري الإيراني وفصائل مدعومة من إيران، ممّا أدى وفقًا لتقارير إلى مقتل زهاء 40.