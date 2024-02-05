العالم اليوم - إرنست ويونغ: COP28 أرسى معايير الاستدامة في أسواق الإمارات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 فبراير 2024 05:26 مساءً - كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن شركة إرنست ويونغ، أن المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي استضافته دولة الإمارات نهاية العام الماضي، نجح في إرساء معايير جديدة للاستدامة والعمل المناخي في أسواق المال المحلية.

وأوضح التقرير، أن سوق دبي المالي، قدم خلال هذا المؤتمر العالمي أول منصة تجريبية لتداول أرصدة الكربون، التي تسمح للشركات بإدارة الانبعاثات الكربونية التي لا يمكن تجنبها، في خطوة ستسهم في تعزيز جهودها الرامية لتحقيق أهداف إزالة الكربون وتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وبدأ سوق دبي المالي بإتاحة المنصة المخصصة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات، من 4 إلى 8 ديسمبر 2023 وأنهى عمليات تسوية أرصدة الكربون في 10 يناير 2024.

وشهدت المنصة مشاركة أكثر من 17 شركة إماراتية كبرى تشمل: هيئة كهرباء ومياه دبي، و"دي بي ورلد"، وبلدية دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وماجد الفطيم، شعاع كابيتال، الأنصاري للخدمات المالية، إعمار العقارية، سالك، إس إي إي هولدينغ، جالف كرايو، تبريد وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أطلق قبل انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف "COP28"، مؤشر مرجعي لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالتعاون مع شركة فوتسي الدولية (فوتسي راسل)، وقد تم تصميم هذا المؤشر لتزويد المستثمرين بمعيار موثوق فيما يتعلق بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات.

وذكر التقرير أن مؤشر سوق أبوظبي يستند إلى عدد من المعايير ضمن منهجية شاملة لقياس تبني الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية المحلية لأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.