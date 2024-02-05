وزير الخارجية الفرنسي: لا بد من وقف إطلاق النار فى غزة بشكل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 06:31 مساءً - قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إن الفلسطينيين يعانون من حصار شامل في قطاع غزة، خلال المؤتمر الصحفي من قلب القدس المحتلة، والذي بثته قناة 'القاهرة الإخبارية'.

وندد وزير الخارجية الفرنسي، بعنف المستوطنين بالضفة الغربية، مؤكدًا أنه يجب وقفه فورًا لمنع التصاعد في المنطقة وخروج الصراع من غزة لمدن أخرى.

وأشار ستيفان سيجورنيه، إلي أنه لا يمكن فصل مستقبل قطاع غزة بعد الحرب عن ما يحدث وسيحدث في الضفة الغربية، والتي تشهد عددًا من الانتهاكات.

وقف إطلاق النار في غزة

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إنه ينبغي تجنب التصعيد لا سيما في الضفة الغربية، خلال المؤتمر الصحفي من قلب القدس المحتلة.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل مستدام وليس مؤقتًا، والعمل على تحسين أوضاع السكان من أجل عيش حياة كريمة بدون أي أخطار.

وأشار ستيفان سيجورنيه إلى أنه يجب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الضفة الغربية، والعمل على توفير كل المستلزمات الطبية.