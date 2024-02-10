نعيم قاسم: قرار إيقاف الحرب في غزة بيد واشنطن وبايدن "كذاب"

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نعيم قاسم نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أن "القرار الآن بإيقاف الحرب في غزة، هو قرار أمريكي".

وقال نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، خلال حفل تأبيني: "في فلسطين، دعوني أقول لكم من الآخر، القرار الآن بإيقاف الحرب في غزة هو قرار أمريكي، فإذا قررت أمريكا أن توقف الحرب فتستطيع ذلك، وتضغط على نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) وغيره، لأن هؤلاء كلهم عبارة عن أدوات يديرونهم كيفما شاؤوا، وكل الإمكانات العسكرية التي قاتلوا بها هي من أمريكا، وإذا قالت أمريكا إنها مختلفة مع نتنياهو لكن لا تستطيع أن تصنع شيئا، فهذه دعاية انتخابية يريدها بايدن (الرئيس الأمريكي جو بايدن) حتى لا يخسر أصواتا في الداخل، لكنه كذاب".

وأضاف قاسم: "الآن إذا قررت أمريكا إيقاف الحرب تتوقف وفق أي اتفاق مهما كان صعبا بنظر إسرائيل، لأن الاستمرار لا جدوى منه..اليوم لا يوجد استمرارية حرب، بل هناك استمرارية للإبادة! المقاومة في فلسطين صامدة قوية شجاعة".

واستطرد نائب نصر الله: "بالنسبة إلينا في لبنان، قلنا مرارا وتكرارا أن المقاومة بالنسبة إلينا ليست مقطعا زمنيا عابرا..المقاومة خيار..خيار لتحرير الأرض وخيار للدفاع عن الأرض وعن الناس، وما دامت إسرائيل موجودة فهذا يعني أنه يجب أن تبقى المقاومة وتتطور وتزداد ليس في لبنان فقط بل في كل المنطقة وطبعا في فلسطين، لذلك لا أحد يناقشنا بنقاشات من مثيل أنه ماذا سيحصل لهم في المستقبل؟ ودبروا أنفسكم أولا، وقرروا ماذا ستعملون بالداخل".

وأردف قاسم: "مع ذلك، نحن قلنا كحزب الله، إذا اتفق اللبنانيون اليوم على رئيس جمهورية فنحن حاضرون للانتخاب رغم كل المعركة..الحكومة..حكومة تصريف الأعمال تقوم بواجباتها مع أن المعركة قائمة، والمجلس النيابي يقوم بواجباته مع أن المعركة قائمة، وحياة الناس كالتعليم والعمل وكل الأمور خارج المنطقة التي تتعرض بشكل مباشر للقصف الإسرائيلي تسير بشكل طبيعي، ونحن ندعم ذلك، على قاعدة أننا حاضرون أن نكون في الصفوف الأمامية بشبابنا المجاهد وعوائلنا حتى ندافع عن كل الآخرين".

وأعلن "حزب الله" اليوم عن تنفيذه العملية "رقم 1000" ضد إسرائيل، عن طريق نشره "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة "كِيلع" التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل".

وأفادت مراسلتنا اليوم، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة جدرا شمال مدينة صيدا، في عمق جنوب لبنان، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".