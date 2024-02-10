العراق يدعو إلى تدخل دولي عاجل لمنع خطط التهجير القسري الجماعي في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - دعت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت، إلى ضرورة التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي لأهالي قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي: "نتابع بقلق بالغ الأنباء التي تؤكد أن سلطة الاحتلال الاسرائيلي تخطط لارتكاب كارثة ومجزرة إنسانية جديدة من خلال قيام قواتها بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

ودعت الوزارة إلى "ضرورة التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي التي يسعى لها الاحتلال".

وشددت الوزارة على "ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".

وأفادت صحيفة "زمان يسرائيل" في وقت سابق بأن ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اتصالات سرية لضمان استقبال الكونغ ودول إفريقية أخرى لآلاف المهاجرين من قطاع غزة.

قال نتنياهو في وقت سابق خلال اجتماع لحزب الليكود إنه يعمل على تسهيل الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى دول أخرى، قائلا "إن مشكلة تل أبيب تتمثل في إيجاد دول مستعدة لاستيعاب أهالي القطاع".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28064 قتيلا و67611 إصابة منذ بدء الحرب.