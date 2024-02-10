الأونروا: ميناء أسدود الإسرائيلي يعيق تفريغ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) اليوم السبت أن السلطات الإسرائيلية منعت تفريغ مساعدات إنسانية للفلسطينيين في ميناء أسدود.

قالت الأونروا في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي إن “الإمدادات الغذائية لـ 1.1 مليون شخص عالقة في ميناء إسرائيلي بسبب القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية مؤخرا”.

ويشير التقرير إلى أن الحديث يدور عن 1049 حاوية من الأرز والدقيق والحمص والسكر والزيت النباتي.

وقال مدير الأونروا فيليب لازاريني إن مساعدات إنسانية قادمة من تركيا موجودة في ميناء أسدود منذ عدة أسابيع. في حين أفاد الناقل الإسرائيلي بأنه تلقى اتصالا من الجمارك الإسرائيلية، أمرته بوقف العمل مع أي حمولة للأونروا.

ويوم الخميس، لفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الانتباه إلى حقيقة أن عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مستمرة بشكل متقطع.

في 7 أكتوبر 2023، هاجمت حماس إسرائيل. وردا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد حماس في قطاع غزة.