الرئيس الروسي ينفي مزاعم التخطيط لـ ”غزو أوروبا” بعد أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 10:32 صباحاً - نفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أي خطط لبلاده لـ" غزو" أوروبا بعد أوكرانيا.

وأوضح بوتين - في اجتماع مع عسكريين، خلال زيارته إلى مدينة تورجوك الروسية في منطقة "تفير"، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" اليوم - أن "العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا تهدف إلى الدفاع عن شعبها الذي يعيش في أراضيها التاريخية.. ماذا نفعل خلال العملية العسكرية الخاصة؟ نحن ندافع عن شعبنا الذي يعيش في أراضينا التاريخية".

وقال إن "الدول الموالية للولايات المتحدة تخشى روسيا الكبيرة القوية، وأن هناك خوفا من احتمال مهاجمة بعض البلدان الأخرى، مثل بولندا ودول البلطيق والتشيك. هذا الأمر مجرد هراء وطريقة أخرى لخداع سكان تلك الدول وانتزاع نفقات إضافية من الناس؛ لجعلهم يتحملون هذا الأمر".

وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا لا تخطط لخوض حرب مع حلف الناتو، قائلاً: "في عام 2022، أنفقت الولايات المتحدة على الجيش، 811 مليار دولار، والاتحاد الروسي 72 مليار دولار.. فهل سنخوض حربًا مع حلف شمال الأطلسي بهذه النسبة من الإنفاق حسنًا، هذا الأمر غير معقول".

واستطرد: "ما نقوم به في سياق العملية العسكرية الخاصة هو أننا نحمي شعبنا الذي يعيش على أراضينا التاريخية".

وقال بوتين: "لو تم بناء علاقات أمنية جديدة في أوروبا كما اقترحت روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لما حدث شيء مثل ما نشهده اليوم. كانوا سيأخذون في الاعتبار فقط مصالحنا الأمنية، التي كنا نتحدث عنها سنويًا وعلى مدار عقود، لكنهم يتجاهلون ذلك تمامًا".