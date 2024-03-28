العالم اليوم - مقرب من السنوار.. إسرائيل تعلن مقتل "مسؤول كبير" في حماس

انتم الان تتابعون خبر مقرب من السنوار.. إسرائيل تعلن مقتل "مسؤول كبير" في حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 مارس 2024 09:24 مساءً - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل رائد ثابت، الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الإمدادات والأفراد في الذراع العسكرية لحركة حماس، في عملية استهدفت مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وبحسب المتحدث، فإن ثابت "كان من بين العشرة الأوائل" في حماس، وكان "قريبا من السنوار".

وأضاف أنه "كان هناك 1250 شخصا في مستشفى الشفاء، من بينهم 900 مشتبه بهم، وقد حددنا 513 إرهابيا منهم".

وتابع: "ما زلنا نقدر أننا سنكتشف أن هناك عددا أكبر من المسؤولين الكبار وعددا أكبر من الإرهابيين، وسوف نصل إليهم جميعا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الخميس، أن مسلحين من حركة حماس فتحوا النار على جنود الجيش من داخل "وحدة الطوارئ" في مستشفى الشفاء.

كما كشف أن جنودا من اللواء 401 ولواء ناحال ووحدة البحرية 13 قتلوا مسلحي حماس.