بايدن: مستعدون للدفاع عن الفلبين ضد أي تهديد في بحر الصين الجنوبي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن مستعدة للدفاع عن الفلبين ضد أي تهديد في بحر الصين الجنوبي.

وفي وقت سابق، تبادلت الصين والفلبين الاتهامات والتحذيرات يأتي ذلك بعد أسابيع من التوتر المتصاعد على خلفية احتكاكات بحرية في منطقة البحر الجنوبي حيث تتنازع عدة دول على السيادة.

وقالت وزارة الدفاع الصينية أمس إن تصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي يعزى إلى «استفزازات» تقوم بها مانيلا. وقالت الوزارة في بيان «الاستفزازات التي يقوم بها الجانب الفلبيني هي السبب المباشر لتفاقم التوترات في الآونة الأخيرة في بحر الصين الجنوبي». وأضافت: «لن تسمح الصين للفلبين بفعل ما تريد، وقد ردّت بطريقة معقولة وحازمة». وتابعت «معتمدًا على دعم قوى خارجية... انتهك الجانب الفلبيني الحقوق بشكل متكرر وتسبب باضطرابات في البحر ونشر معلومات كاذبة لتضليل تصور المجتمع الدولي للمسألة» التي تتفاقم.