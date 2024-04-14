البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتنياهو بأن أمريكا لن تشارك في هجوم مضاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 06:35 مساءً - أعلن البيت الأبيض مساء اليوم الأحد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نتنياهو بأن أمريكا لن تشارك في هجوم مضاد على إيران تشنه إسرائيل - وذلك بحسب قناة القاهرة الإخبارية-.

وكان قد قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستجعل إيران تدفع ثمن هجومها عندما يحين الوقت المناسب.

ومن جانبه قال رئيس أركان القوات الإيرانية إنه يتوعد بهجوم أكبر إذا ردت إسرائيل على ضربات الليلة الماضية.

واجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي اليوم الأحد، بهدف تقييم الموقف بعد الهجوم الإيراني على البلاد بحضور قادة الجيش والأجهزة.

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لتقييم الموقف

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن اليوم إحباط الهجوم الذي شنته إيران واعتراض 99% من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

في المقابل أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على هجوم أمس.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أن كلفة اعتراض الهجوم الإيراني تقترب من مليار دولار.

وبرز تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي طالب بتوجيه "ضربة ساحقة وفورية لإيران"، على خلفية هجومها.



انتهاء الهجوم الإيراني على إسرائيل



وصرحت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة فجر اليوم الأحد، بأنه يمكن اعتبار الهجوم على إسرائيل منتهيا، مشددة على أنه إذا ارتكبت تل أبيب خطأ آخر فإن رد طهران سيكون أعنف.

وأشارت البعثة الإيرانية معلقة على الهجوم على إسرائيل إلى أن "هذا صراع بين طهران وتل أبيب وعلى الولايات المتحدة عدم التدخل فيه".

وأكدت البعثة الدبلوماسية أن "العمل العسكري الإيراني كان ردا على عدوان إسرائيل على مبانينا الدبلوماسية في دمشق".

وصباح اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن جميع أهداف الهجوم على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح.

ونشر الحرس الثوري بيانه الثاني وأشار فيه إلى تدمير أهداف عسكرية مهمة للجيش الإسرائيلي، محذرا الحكومة الأمريكية من أي دعم ومشاركة في الإضرار بمصالح سينتج عنه رد إيراني حاسم.



الهجوم الإيراني على إسرائيل



وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه: "نحذر الحكومة الأمريكية من أن أي دعم أو مشاركة في الإضرار بمصالح إيران سيؤدي إلى رد حاسم من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: "نؤكد على سياسة حسن الجوار مع دول المنطقة ونؤكد أن أي تهديد من قبل أمريكا والكيان الصهيوني من أي دولة سيؤدي إلى رد متناسب على مصدر التهديد".

وتابع: "أمريكا مسئولة عن أعمال الكيان الصهيوني وعليها تحمل العواقب في حال عدم ضبطه".

وتأتي تأكيدات الحرس الثوري الإيراني بنجاح هجماته وسط تشكيك تل أبيب حيث قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري إن إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة على إسرائيل وتم التصدي إلى 99% منها.