لاحتواء التوتر.. تداخلات مصرية بشأن هجوم ايران علاسرائيل تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - هجوم ايراني علي اسرائيل والطائرات على وشك الوصول

لاحتواء التوتر.. تداخلات مصرية بشأن هجوم ايران على اسرائيل كثفت مصر جهودها لاحتواء التوتر بين ايران وإسرائيل وتجنب التصعيد وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي انتوني بلينكن تبادلا خلاله الرؤى والتقييمات حول مسارات التحرك لوقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع

تصريحات السفير أحمد أبو زيد

لاحتواء التوتر.. تداخلات مصرية بشأن هجوم ايران على اسرائيل_وصرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في المنطقة اتصالًا بإطلاق مسيرات إيرانية هجومية ضد أهداف إسرائيلية، وما شهدته الأسابيع الأخيرة من تصعيد متزايد علي خلفية أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية، بشكل بات يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة

هجوم طهران بأنه "تصعيد خطير"، وذلك بعد يوم من إطلاق إيران 300 طائرة مسيرة وصاروخا صوب إسرائيل ردا على ضربة يشتبه أن إسرائيل شنتها على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق في الأول من شهر أبريل الجاري

واتفق الوزيران علي مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين لاحتواء التوتر الجارى، وتعزيز فرص التهدئة ونزع فتيل الأزمات فى الشرق الأوسط.

الوزير المصري ونظيره الأميركي

وخلال الاتصال أحاط الوزير المصري نظيره الأميركي بنتائج الاتصالات المكثفة التي تضطلع بها مصر مع الجانبين الإيراني والإسرائيلي لمواجهة الأزمة والحيلولة دون خروجها عن السيطرة، كما أكد الوزير شكرى على حرص مصر علي التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة من أجل احتواء الأزمة، واستمرار بذل قصارى الجهد من أجل وقف الحرب الدائرة فى قطاع غزة وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية لاحتواء الكارثة الإنسانية التى يتعرض لها الفلسطينيون فى القطاع.

وشدد شكري على أن اتساع رقعة الصراع على النحو الذي نشهده لن تصب في مصلحة أي طرف، ولن تجلب سوى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار لشعوب المنطقة.

وكان مصدر مصري رفيع المستوى قد أعلن تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الأوضاع بالمنطقة خاصة بعد التصعيد الايراني الاسرائيلي وقال إن الخلية تم تشكيلها من كافة الأجهزة المعنية في الدولة وستتابع تطورات الأوضاع على مدار الساعة مؤكدا أن الخلية سترفع تقاريرها للرئيس السيسي وتابع أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة والسعي للتهدئة والسلام.

لاحتواء التوتر.. تداخلات مصرية بشأن هجوم ايران على اسرائيل وكانت إسرائيل قد أعلنت مساء السبت أن وابلًا من الطائرات الإيرانية المسيرة أُطلقت باتجاهها وأن أنظمة الدفاع جاهزة لإسقاطها أو لإطلاق صفارات الإنذار لمطالبة السكان في أي منطقة مهددة بالاحتماء.