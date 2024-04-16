نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تعلن اغتيال "قائد كبير" في جنوب لبنان و"حزب الله" ينعاه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، عنصرا في صفوفه، قتل في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان يستقلها في جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيان له: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إسماعيل يوسف باز "أبو جعفر" مواليد عام 1972 من بلدة الشهابية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس"، دون أن يطلق عليه صفة الـ "قائد".

في حين نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لعملية "استهداف سيارة في بلدة عين إبل" (على حدود بلدة عين بعال)، قائلا: " في وقت سابق من اليوم، قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قائد القطاع الساحلي لحزب الله، إسماعيل يوسف باز، وقتلته في منطقة عين إبل في لبنان".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "شغل إسماعيل منصب مسؤول كبير ومخضرم في عدة مناصب في الجناح العسكري لحزب الله، ورتبته الحالية تعادل قائد لواء".

وأردف: "وكجزء من منصبه، شارك إسماعيل في الترويج والتخطيط لإطلاق الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات باتجاه إسرائيل من المنطقة الساحلية للبنان، وبالإضافة إلى ذلك، قام خلال الحرب بتنظيم وتخطيط عدد من الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل".